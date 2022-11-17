Международный паралимпийский комитет приостановил членство в нем Беларуси и России

16 ноября на внеочередной Генассамблее в Берлине организации-члены Международного паралимпийского комитета проголосовали за приостановку деятельности национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России, следует из заявления на сайте МПК.

В пресс-релизе говорится, что решение о приостановке деятельности НПК Беларуси и России связано с их неспособностью выполнить свои обязательства по членству в соответствии с уставом МПК.

— Это включает в себя обязательства: «обеспечивать, чтобы в пара-спорте в рамках паралимпийского движения преобладал дух честной игры, безопасность и здоровье спортсменов были защищены, и соблюдались фундаментальные этические принципы» и «не делать ничего (действием или бездействием), что противоречит целям или задачам МПК и/или что может дискредитировать МПК, паралимпийское движение или пара-спорт», — поясняют в Международном паралимпийском комитете.

Деятельность национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России приостановлена до дальнейшего уведомления. Страны имеют право подать апелляцию на это решение.