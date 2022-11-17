Правительство запретило Synevo самостоятельно распоряжаться акциями

Правительство добавило в список иностранных инвесторов, которым запрещается отчуждение принадлежащих им акций, медицинскую сеть «Синево» и компанию «Недвижимость Восток». Информация об этом появилась в телеграм-канале правительства.

10 ноября шведский холдинг Medicover, которому принадлежит доля компании «Синево», заявил, что уходит из Беларуси.

5 июля Беларусь ввела санкции в отношении некоторых компаний, зарубежным акционерам которых теперь запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей.

Всего под ограничения попали 190 предприятий с иностранным капиталом, в том числе «Спартак», «Коммунарка», «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК», «РЕМОНДИС Минск», «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау», «Маттиоли», «АКВАДИВ», «Гейм Стрим», «Гарсия», «ЦЕЙСС-БЕЛОМО», «Лидсельмаш», «Белорусские обои» и другие.