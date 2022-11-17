СК завершил расследование дела TUT.by

Следственный комитет завершил расследование дела TUT.by, в ближайщее время его передадут в суд, пишет «Белта» со ссылкой на зампредседателя ведомства Олега Шандаровича.

— Всем фигурантам предъявлены обвинения, и они уже ознакомились с материалами уголовного дела. [...] Большинство фигурантов обвиняется в неуплате налогов. Почти все они заявили ходатайства главе государства о помиловании, возместили ущерб в полном объеме и внесли уголовно-правовую компенсацию. Большинство обвиняемых сотрудничали со следствием, поэтому им изменили меру пресечения, — рассказал он.

На свободе находятся обвиняемые по делу журналистки Ольга Лойко и Елена Толкачева. Об их мере пресечения неизвестно — журналистки остаются под подпиской о неразглашении.

В СИЗО находятся главред TUT.by Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом компаниях hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).