Taz: шведская IKEA использует труд беларуских заключенных; в компании ответили, что не нарушают права человека

Журналисты немецкой газеты Taz и французского издания Disclose опубликовали материал, в котором утверждается, что шведская IKEA при работе с беларускими поставщиками использовала труд заключенных в нашей стране.

По их данным, около половины крупных беларуских поставщиков IKEA последние десять лет работали с исправительными колониями. Например, в тексте упоминают беларуский «Моготекс».

«Базируясь в Могилеве, промышленном городе на востоке страны, компания шила товары для IKEA, в том числе скатерти, шторы и полотенца. Согласно исследованию Disclose, "Моготекс" работал как минимум с четырьмя исправительными колониями», — пишут журналисты.

В самой компании на запрос «Зеркала» ответили, что в их бизнесе «нет места нарушениям прав человека». По словам пресс-секретаря, в 2021 году IKEA приняла решение прекратить развитие в Беларуси из-за проблем с правами человека и непредсказуемой обстановки.

«Война в Украине и международные санкции ускорили эти планы. В июне 2022 года IKEA приняла решение покинуть страну и расторгнуть контракты с нашими поставщиками», — рассказали в компании.