Госпогранкомитет сообщил о погибшем мигранте на границе с Литвой

На границе с Литвой беларуские пограничники обнаружили двух мигрантов, один из которых погиб, утверждает пресс-служба Госпогранкомитета.

По словам ведомства, одного из них — гражданина Афганистана — вместе с погибшим привезли к границе литовские военные. Тот по указу литовской стороны тащил погибшего, говорят беларуские пограничники.

«Под угрозой оружия принудили тащить тело через калитку на беларускую сторону», — пишет пресс-служба.

17 октября тело темнокожего мужчины нашли неподалеку от польско-беларуской границы.