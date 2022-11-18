Директорку вильнюсского печатного центра осудили на 3,5 года колонии за «незаконное пересечение границы»

Гродненский районный суд приговорил директорку вильнюсского печатного центра Алесю Буневич к 3,5 годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы (часть 3 статьи 371 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

На госТВ утверждали, что Буневич арендовала усадьбу в приграничной зоне, провела разведку на местности, сделала закладку с тремя сим-картами и таким образом помогла «рельсовым партизанам» сбежать в Литву.

Буневич задержали в апреле. По данным правозащитников, в Беларусь девушка приехала на годовщину смерти матери.