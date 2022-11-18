В Могилеве силовики задержали священника Виталия Чеботаря

Силовики задержали могилевского священника Виталия Чеботаря. Это произошло 17 ноября, пишет телеграм-канал «Хрысціянская Візія». Причина задержания неизвестна.

Авторы канала называют задержание Чеботаря «очередной атакой на священников Могилева». В апреле силовики задерживали ксендза Андрея Кевлича — на него составили протоколы за репост (часть 2 статьи 19.11 КоАП) материалов «Белсата» и «Радыё Свабоды» о военной агрессии против Украины. Его оштрафовали на 640 рублей.



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Священник Виталий Чеботарь — викарий местной парафии святого Антония Падуанского. Он принадлежит к Ордену кларетинов и работает в Могилее с 2007 года. В 2018 году священник был назначен вице-деканом Могилевского деканата.