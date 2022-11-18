В Бресте сотрудники ГУБОП задержали дагестанца, который остался в Беларуси после срока за участие в протестах

В Бресте сотрудники ГУБОП задержали уроженца Дагестана, который не покинул Беларусь, отбыв наказание за участия в протестах, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Особняк на Мицкевича».

По словам авторов канала, задержанный «держал связь с кураторами из-за границы и готовился к возможным активным действиям в Беларуси, в том числе связанным с терроризмом».

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что в России его в 2010 году на шесть лет «посадили за терроризм», потому что он «хотел взорвать памятник». В 2019 году дагестанец приехал в Беларусь, где через год его «посадили за митинги».

— Вышел, и мне дали 3 года запрета на нахождение в Беларуси. Я, зная это, не выезжал до последнего, и меня задержали, — рассказывает на камеру задержанный.

Он снят голым по пояс, так что можно рассмотреть татуировки: слово «Ичкерия» и волк на одном плече и цифры 666 и 13 — на другом.

Имя и фамилия мужчины на видео обрезаны при монтаже, но можно расслышать отчество: Шайахматович. Он называет себя уроженцем села Нурадилово Хасавюртовского района. В списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга упоминается только один человек с таким отчеством и местом рождения — Закриев Султан Шайахматович. На сайте Верховного суда России можно найти кассационное определение по делу о подготовке к подрыву памятника; из него следует, что Закриев жаловался на «применение к нему недозволенных методов следствия, под воздействием которых он оговорил себя».