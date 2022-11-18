В Чехии полиция задержала беларуского активиста, который провел акцию протеста в магазине IKEA

В Чехии полиция задержала беларуского активиста Петра Маркелова, который провел акцию протеста в магазине IKEA, сообщает «Радыё свабода».

Он огородил мебель лентой, которую используют для дорожных работ, разрубил две тумбочки топором, облил их краской и на английском языке объявил, что таким образом протестует против «сотрудничества IKEA с властями Беларуси».

Беларуский студент, снимавший акцию, рассказал «Радыё свабода», что Маркелов выбрал для проведения акции момент, когда в зале не было детей, а после «спокойно ждал приезда полиции». По словам очевидца акции, тумбочки, которые рассек активист, были сделаны в Беларуси.

Вчера журналисты немецкой газеты Taz и французского издания Disclose опубликовали материал, в котором утверждается, что шведская IKEA при работе с беларускими поставщиками использовала труд заключенных.

В компании ответили, что в их бизнесе «нет места нарушениям прав человека». По словам пресс-секретаря, в 2021 году IKEA приняла решение прекратить развитие в Беларуси из-за проблем с правами человека и непредсказуемой обстановки.



