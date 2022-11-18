Суд в Несвиже назначил 1 600 рублей штрафа местной жительнице, которая работала в аптеке по поддельному диплому провизора

Суд Несвижского района назначил 1 600 рублей штрафа 37-летней местной жительнице С., которая устроилась на работу в аптеку по поддельному диплому провизора, сообщает Генпрокуратура.

Суд признал несвижанку виновной по статье об использовании подложного документа (часть 1 статьи 380 УК), говорится в пресс-релизе.

С. устроилась на работу в одну из частных аптек по поддельному диплому. Она работала провизором с августа 2021 года по март 2022 года.

В ведомстве отмечают, что обвиняемая не училась в медицинском университете или колледже —у нее лингвистическое образование. Сейчас С. занимается репетиторством, пишет Генпрокуратура.