Суд приговорил витеблянина, чья дочь погибла из‑за обстрелов Киева, к 2 годам колонии за оскорбление Лукашенко

Суд Витебского района приговорил 68-летнего местного жителя Александра Потапова к 2 годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), передает волонтерская инициатива MAYDAY.

Согласно материалам дела, Потапов дважды оставил комментарий в «Одноклассниках», где написал о пуске ракет с территории Беларуси по Украине и упомянул Лукашенко. Как пишут волонтеры, это случилось после одного из обстрелов Киева российскими военными — из-за него в городе погибла дочь витеблянина, а несовершеннолетняя племянница потеряла ногу.

На заседании Потапов признал вину, утверждают волонтеры. Судья спросила у него: «Как вы связывали наличие президента Лукашенко с тем, что у вас в семье случилось?».

Как пишет «Вясна», на одном из заседаний Потапов пожаловался на плохое самочувствие и рассказал, что уже 94 дня находится в ШИЗО.

«На чарговым судовым пасяджэнні Патапаў заявіў, што ў яго пастаянна дрэннае самаадчуванне, цяжкасць у галаве, слабасць і ён вымушаны прымаць абязбольныя сродкі», — передали его слова в телеграм-канале «Вясны».

По информации правозащитников, осужденный родился в Украине — на суде ему запретили использовать в речи украинские слова. В Беларусь Потапов переехал в 1997 году.

Обновлено в 09:31. Добавлена информация от правозащитного центра «Вясна».