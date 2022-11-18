«Кибер‑партизаны» получили данные «ГРЧЦ», выполняющего контрольно‑надзорные функции Роскомнадзора

Группа «Кибер-партизаны» заявила о взломе главного радиочастотного центра, который выполняет контрольно-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора.

«Кибер-партизаны» пишут, что получили доступ у документам, перепискам и электронным почтам сотрудников, а также системам слежки за ними. Кроме того, активисты зашифровали рабочие станции центра и поразили домен контроллер, отмечает группа.



— Работа главного кремлевского цензора нарушена. У нас также огромное количество материалов, доказывающих масштабную слежку в сети и попытки установить тотальный контроль за всеми, кто за последние 20 лет высказывался против путинского режима, — написали «Кибер-партизаны».