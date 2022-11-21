Прокуратура направила в суд дело против жителя Витебского района, который поджег дом со своими братьями внутри

Прокуратура Витебской области направила в суд дело против 48-летнего жителя Витебского района З., обвиняемого в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью (статья 14 и пункты 1, 6 части 2 статьи 139 УК), уничтожении и повреждении имущества (часть 2 статьи 218 УК) и грабеже с проникновением в жилище (часть 2 статьи 206 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет прокуратура, в апреле 2022 года нетрезвый обвиняемый поссорился с братом О. Позже он заблокировал входную дверь дома, где спали О. и еще один брат — Д., поджег здание и ушел.

Один из братьев проснулся, выбрался через окно наружу, открыл дверь и разбудил второго брата. Прокуратура оценила ущерб от пожара как крупный.

Кроме того, добавляет пресс-служба, за шесть дней до поджога дома обвиняемый ограбил пожилую женщину в городском поселке Сураж.