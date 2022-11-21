Силовики задержали осужденного за дискредитацию Беларуси гомельского волонтера Илью Миронова

Силовики задержали гомельского волонтера Илью Миронова, которого в октябре приговорили к 1,5 годам колонии по статье о дискредитации Беларуси (369-1 УК), сообщает «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, на Миронова составили протокол о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Сейчас он находится в ИВС.

В субботу волонтер опубликовал в своем фейсбуке пост со словами «три недели на свободе и снова вопросы от органов». Тогда на вопрос «Медиазоны» о том, известно ли ему в каком он статусе, Миронов ответил, что не знает.

Илью Миронова задержали 30 сентября 2021 года и предъявили обвинения по статье о дискредитации Беларуси.

Как утверждают правозащитники, Миронов был волонтером в инициативе «Пишите письма», которая занималась поддержкой заключенных.

В октябре его осудили на 1,5 года колонии и отпустили в зале суда.