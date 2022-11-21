Против жителя Жлобинского района, который выстрелил в двух несовершеннолетних из пневматики, возбудили дело о хулиганстве
Против жителя Жлобинского района, который выстрелил в двух несовершеннолетних из пневматики, возбудили дело о хулиганстве
21 ноября 2022, 9:38
 
 
 
 
 

СК возбудил уголовное дело по статье о злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК) против 18-летнего жителя агрогородка Красный Берег, который выстрелил из пневматики в несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В пресс-релизе говорится, что 17-летняя учащаяся колледжа обратилась в милицию сказала, что в нее вместе с 15-летней подругой стрелял неизвестный.

Милиционеры задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний местный житель.

«Пневматический пистолет сельчанин взял у знакомого. Находясь в нетрезвом виде, он без причины выстрелил в потерпевших», — пишет МВД.

     
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