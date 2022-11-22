Прокурор запросил фигурантам «дела ОГСБ» от 14 до 20 лет лишения свободы, пишет «Sputnik Беларусь».

Всего в «деле ОГСБ» пять фигурантов — Дмитрий Сосновский, Алексей Глотов, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурак и Наталья Матвеева.

Дмитрию Сосновскому и Алексею Глотову запросили 20 лет колонии и штраф в размере 700 базовых величин. Вадиму Гулевичу — 18 лет колонии и 600 базовых величин штрафа, Кириллу Ашураку — 15 лет колонии и 400 базовых величин штрафа, Наталье Матвеевой — 14 лет колонии и 400 базовых величин штрафа.

Гособвинитель попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства для Матвеевой признание вины и выполнение условий досудебного соглашения со следствием.

Фигурантам предъявлены обвинения в сумме по десяти статьям. Среди них — участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК); приготовлении и пособничестве акту терроризма и акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК); призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК); разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». По версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка летом 2021 года.

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.