Прокуратура Гродно завела уголовное дело в отношении главы представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma

Прокуратура Гродно после проверки, проведенной совместно с ОБЭП, завела уголовное дело в отношении главы представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно заявлению пресс-службы, 31-летняя подозреваемая на протяжении двух лет от имени компании давала взятки работникам учреждений здравоохранения по всей стране, за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.

Главу представительства «Alpen Pharma» арестовали, а ведущего специалиста по региональному развитию отпустили под залог. Всего по уголовному делу подозреваемыми проходят 12 сотрудников представительства швейцарской фармкомпании.

Швейцарская Alpen Pharma занимается производством, продвижением и дистрибуцией лекарственных средств, организацией и проведением клинических испытаний препаратов, их регистрацией, работает по всей Европе и в Азии.