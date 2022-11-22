Суд арестовал на 5 суток жителя Дрогичина за «оскорбление» сотрудников комиссариата по телефону
Суд арестовал на 5 суток жителя Дрогичина за «оскорбление» сотрудников комиссариата по телефону
22 ноября 2022, 12:48
 
 
 
 
 

В Дрогичине местного жителя арестовали на 5 суток и присудили штраф в 15 базовых величин по обвинению в оскорблении сотрудников военного комиссариата, рассказал местный военный комиссар Олег Андрощук в интервью «Дрогичинскому вестнику».

По его словам, работники комиссариата предлагали жителю Дрогичина явится к ним для сверки учетных данных. Там «проанализировали запись разговора» и мужчину задержали.

«Сотрудникам правоохранительных органов мужчина также оказал неповиновение. В итоге за свои действия он понес наказание в виде штрафа в сумме 15 базовых величин, а также получил 5 суток ареста», — сказал Олег Андрощук «Дрогичинскому вестнику».

     
Ещё 25 статей