Суд арестовал на 5 суток жителя Дрогичина за «оскорбление» сотрудников комиссариата по телефону

В Дрогичине местного жителя арестовали на 5 суток и присудили штраф в 15 базовых величин по обвинению в оскорблении сотрудников военного комиссариата, рассказал местный военный комиссар Олег Андрощук в интервью «Дрогичинскому вестнику».

По его словам, работники комиссариата предлагали жителю Дрогичина явится к ним для сверки учетных данных. Там «проанализировали запись разговора» и мужчину задержали.

«Сотрудникам правоохранительных органов мужчина также оказал неповиновение. В итоге за свои действия он понес наказание в виде штрафа в сумме 15 базовых величин, а также получил 5 суток ареста», — сказал Олег Андрощук «Дрогичинскому вестнику».