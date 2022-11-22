«Зеркало»: силовик, проникший в команду «ЧКБ», мог получить доступ к данным 8 500 пользователей, писавших в бот канала

Сотрудник ГУБОПиК, проникший в команду телеграм-канала по деанонимизации силовиков «Черная книга Беларуси», мог получить доступ к данным 8 500 пользователей, писавших в бот канала. Об этом «Зеркалу» рассказал информатор, который работал в «ЧКБ».

По его данным, людям, данные которых оказались у ГУБОПиК, может грозить опасность.

«Таких людей достаточно просто могут раскрыть. Как и тех, кто присылал данные с аккаунтов со своими номерами телефонов и под своими именами. Насколько просто они могут по ID телеграма найти — вопрос. Но скорее могут, чем нет», — рассказал он журналистам.

Общее число тех, кто писал в боты каналов «ЧКБ» достигает 10 313 пользователей, утверждает он.

21 ноября провластный телеграм-канал «ЖС Premium» писал, что проникший в команду «ЧКБ» силовик получил доступ к данным 8 500 пользователей.

В июле 2021 года объединение бывших силовиков BYPOL выпустило расследование с разоблачением агента ГУБОПиК Артура Гайко, сотрудничавшего с телеграм-каналом по деанонимизации силовиков «Черная книга Беларуси».

Спустя более полугода, в феврале 2022, об этом рассказал в сюжете государственного телеканала СТВ анонимный силовик. По его словам, «с самого первого дня существования "ЧКБ" среди администраторов канала был сотрудник ГУБОПиК».

Ни один из этих роликов не вызвал широкого общественного обсуждения, пока осенью телеканал «Белсат» не выпустил расследование о внедрении Гайко в «ЧКБ», подтвердив, что он был одним из администраторов канала.