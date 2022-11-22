МВД признало издание Hrodna.life «экстремистским» формированием, соответствующая информация появилась обновленном списке на сайте Министерства внутренних дел.

Решение о признании Hrodna.life «экстремистским» формированием было принято КГБ Беларуси еще 11 ноября.

«Экстремистскими» признали и социальные сети издания: телеграм-каналы Hrodna. life!, «Гродно like!», Hrodna one Love, ютуб-каналы Hrodna One Love, Hrodna Life, страницу в фейсбук Hrodna.life и страницы в инстаграм hrodna.like, Hrodna.life.