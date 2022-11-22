Мария Колесникова сейчас находится в ШИЗО — когда и на какой срок её туда поместили, неизвестно, пишет телеграм-канал Виктора Бабарико.

Сегодня к Колесниковой пытался попасть адвокат, но его не пустили сотрудники колонии, сославшись на то, что от Марии не поступило заявление на встречу с адвокатом.

Адвокату стало известно, что на Колесникову наложили три взыскания. 9 и 10 ноября — за нахождение в рабочее время не в том месте.11 ноября — за невежливое обращение.

«Действия сотрудников ИК-4, которые нарушили конституционные права Марии, в ближайшее время будут обжалованы в прокуратуру и департамент исполнения наказания, а наложенные на неё взыскания — в суд», — передает слова адвоката телеграм-канал Виктора Бабарико.