Минчанина арестовали на 15 суток за объявление о продаже календаря с «Погоней» на Kufar

Суд Ленинского района Минска арестовал местного жителя на 15 суток по статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП), сообщает «Вясна назірае».

Как пишут правозащитники, несанкционированным пикетированием суд посчитал объявление о продаже календаря с «Погоней», которое минчанин выставил на платформе Kufar. Кроме герба «Погони», на нем были надписи «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!», «Не разбіць!», «Не спыніць!», «Не стрымаць!»», пишет «Вясна назірае».

На суде обвиняемый рассказал, что выставил объявление в начале октября и не думал, что это является правонарушением.