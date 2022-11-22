Генпрокуратура: жителя Лунинца, который сменил фамилию и уехал в Россию, будут судить за уклонение от призыва

Прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от воинского призыва (часть 1 статьи 435 УК) против 24-летнего жителя Лунинца, сообщает ведомство.

В 2020 году обвиняемый сменил фамилию и уехал в Россию на работу, пишет пресс-служба прокуратуры. В 2022 году он вернулся в Беларусь и его задержали силовики.

Согласно материалам дела, житель Лунинца с 2015 года находился в розыске, а в мае 2020 года ему вручили повестку о необходимости прохождения медицинского осмотра для службы в армии, но в военный комиссариат он не явился.