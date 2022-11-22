Госпогранкомитет сообщил о еще одном погибшем мигранте возле польского ограждения

Беларуские пограничники нашли тело погибшего мигранта из Северной Африки неподалеку от польского заграждения, утверждает пресс-служба Госпогранкомитета.

Как пишут в ведомстве, тело нашли 21 ноября. Рядом с ним, по данным пограничников, находились другие мигранты. Их число не уточняется.

Один из них оказался братом погибшего, утверждает комитет. Он рассказал, что после смерти родственника, польские силовики заставили перенести его тело на беларускую территорию, открыв калитку в заграждении, пишет пресс-служба.

18 ноября Госпогранкомитет рассказал о погибшем мигранте на границе с Литвой. А 20 ноября — о теле погибшего на границе с Польшей.