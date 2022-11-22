Суд в Гомеле арестовал гомельского волонтера на 5 суток по статье о распространении «экстремистких» материалов

Суд в Гомеле арестовал волонтера Илью Миронова на 5 суток по статье о распространении «экстремистких» материалов (статья 19.11 КоАП), пишет «Вясна».

Как пишут правозащитники, в аккаунтах волонтера нашли подписку на «экстремистский» канал.

О задержании Миронова стало известно 21 ноября. За несколько дней до этого он написал опубликовал в своем фейсбуке пост со словами «три недели на свободе и снова вопросы от органов».

Илью Миронова задержали 30 сентября 2021 года и предъявили обвинения по статье о дискредитации Беларуси.

Как утверждают правозащитники, Миронов был волонтером в инициативе «Пишите письма», которая занималась поддержкой заключенных.

В октябре его осудили на 1,5 года колонии и отпустили в зале суда.