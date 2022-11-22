Финская компания Olvi объявила, что не будет продавать «Лидское пиво»; в марте холдинг собирался уйти из Беларуси

Финская компания Olvi, которая в марте объявила об уходе из Белаурси, сообщила, что не сможет продать «Лидское пиво» в ближайший год. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте холдинга 21 ноября.

Olvi связали это с ужесточением беларуского законодательства.

«Исходя из финансовых стандартов группы, "Лидское пиво" более не может входить в перечень активов, предназначенных для продажи, и вновь включается в консолидированную отчетность компании», — рассказали в компании.

В марте компания собиралась уйти из Беларуси и прекратить экспорт в Россию.

5 июля Беларусь ввела санкции в отношении некоторых компаний, зарубежным акционерам которых теперь запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. В нем оказалась и «Лидское пиво».

Компания «Лидское пиво» стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. На 2018 год финский концерн владел 95,87% акций компании.