В Могилеве студентку Дануту Передню повторно осудили на 6,5 лет колонии; первый приговор вынес суд, не имевший на это полномочий

Могилевский областной суд приговорил 20-летнюю студентку Дануту Передню к 6,5 годам колонии по обвинению в действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Об этом сообщила волонтеркая инициатива MAYDAY.

Это второй суд, который рассматривал дело студентки. Суд Кировского района Могилевской области 5 июля приговорил Передню к 6,5 годам колонии тому же обвинению. Как пишут правозащитники, изначально дело не было подсудно районному суду, и потому суд Кировского района не мог его рассматривать.

11 октября судебная коллегия в Могилевском областном суде рассмотрела апелляционную жалобу Передни. 10 ноября рассмотрение дела назначили в Могилевском областном суде.

Передню задержали 28 февраля, когда она приехала на маршрутке из Кировска в Могилев, писал «MAYDAY». Утверждали, что поводом стал репост студентки в один из могилевских чатов, в котором резко критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко в отношении войны в Украине.

14 июня КГБ внес Передню в список «лиц, причастных к террористической деятельности». «Наша Ніва» писала, что студентка училась в Могилевском государственном университете имени Кулешова на специальности «романо-германская филология».