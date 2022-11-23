В Верхнедвинске силовики задержали активистку Валентину Болбат

В Верхнедвинске задержана общественная активистка Валентина Болбат, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно также, что силовики изъяли технику, принадлежащую ей.

Что стало поводом для задержания — не сообщается. Правозащитники предполагают, что Валентину задержали во время рейда по бывшим активистам движения «За Свабоду». Известно уже как минимум о пяти подобных фактах. По информации «Вясны», сотрудники КГБ провели обыск у жителей Баранович Юрия Казакевича (владельца магазина с национальной символикой «Росквіт») и барда Георгия Станкевича, гомельчан Алексея Отрощенко и Владимира Кацоры. Силовики задавали им вопросы о Юрии Губаревиче, лидере движения «За Свабоду», который недавно стал заместителем Павла Латушко в Объединенном переходном кабинете.

Сам Юрий Губаревич обратился к бывшим активистам движения в фейсбуке. Он заявил, что цель обысков и задержаний — поиск информации о продолжающейся активности движения «За Свабоду» в Беларуси.