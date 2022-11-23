Депутаты определились со штрафами за нарушение законодательства о ценах

Депутаты в двух чтениях приняли законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщает телеграм-канал Палаты представителей. Законопроект дополняет статью 13.2 КоАП пунктом 4, предусматривающим штраф за некоторые нарушения в области ценообразования.

Штраф теперь может грозить за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется госрегулирование, а также за указание в таких документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на эти товары.

В проекте закона, который приняли депутаты, идет речь о том, чтобы штрафовать за такие нарушения на сумму до 20 базовых величин (640 рублей). Для компаний и индивидуальных предпринимателей штраф может составлять до 10% суммы, указанной в накладных.