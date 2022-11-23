Силовики задержали руководителя центра неформального образования для детей «Умный Минск» Сергея Савкина

Силовики задержали руководителя научно-популярного проекта «Умный Минск» Сергея Савкина, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Авторы канала опубликовали «покаянное» видео с ним. На камеру задержанный говорит, что в 2020 году участвовал в акциях протеста, препятствовал движению транспорта, был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы и репостил информацию из них.

«Сводки центра» утверждают, что руководитель «Умного Минска» «впаривавал детям и их родителям политический подтекст». В качестве доказательства они опубликовали фото программы празднования Нового года в научном центре.

На опубликованных фото — сценарий праздника. По задумке, дети должны выбрать одного из четырех Дедов Морозов, при этом старый Дед Мороз «должен уйти на пенсию, чтобы праздник состоялся».

«Умный Минск» — центр неформального обучения для детей. На сайте компании сказано, что сотрудники центра «растят здравомыслящее поколение». На инстаграм «Умного Минска» подписаны более 25 тысяч пользователей.