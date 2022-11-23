Генпрокуратура ограничила предоставление данных о владельцах недвижимости

Генпрокуратура сообщила о прекращении предоставления данных о владельцах недвижимости лицам, не являющимся собственниками этой недвижимости. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Запрещено указывать персональные данные граждан в информации, предоставляемой из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в объеме выписки из регистрационной книги лицам, не являющимся собственниками соответствующего объекта или их представителями», — рассказала об изменениях прокуратура.

Как пишет пресс-служба прокуратуры, это сделано «в целях защиты прав и интересов граждан от незаконного вмешательства в частную жизнь». За 2022 год госкомитет по имуществу выдал более 60 тысяч таких справок людям, не являющимся правообладателями недвижимости, сказано на сайте прокуратуры.