ГУБОПиК задержал сотрудника Министерства финансов

Сотрудники ГУБОПиК задержали сотрудника Министерства финансов, провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео с ним. Авторы канала заявляют, что мужчина переписывался с телеграм-каналом «Черная книга Беларуси».

На видео задержанный говорит, что ранее работал в БГТУ, участвовал в акциях протеста, был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы, в которых «оскорблял силовиков» и «призывал к физической расправе» над ними. Авторы канала утверждают, что мужчина писал в «Черную книгу Беларуси» о своих бывших коллегах из БГТУ.