Главу объединения предпринимателей «Перспектива» оштрафовали за распространение «экстремистских» материалов

Главу ликвидированного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко оштрафовали на 15 базовых величин по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает «Вясна назірае».

Подробности дела правозащитники не уточняют. О задержании Шумченко стало известно 22 ноября. Газета «Народная воля» писала, что за день до этого он поехал на допрос в Барановичи и не вернулся.

7 сентября 2021 года Верховный суд ликвидировал объединения предпринимателей «Перспектива».