Провластный канал опубликовал «покаянное» видео бобруйчанина, на котором он держит портрет Дзержинского

Силовики задержали работника «Белшины» из Бобруйска за распространение «экстремистских» материалов, сообщил провластный телеграм-канал «Чистый Могилев».

Подробности задержания в провластном телеграм-канале не уточняются. Авторы канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным. На нем бобруйчанин говорит, что его задержали за распространение «экстремистских» материалов, и держит в руках портрет Феликса Дзержинского в рамке.

Феликс Дзержинский — советский партийный деятель, основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.