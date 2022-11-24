Суд приговорил гитариста группы Pomidor/off к 3 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска приговорил гитариста группы Pomidor/off Владислава Плющева к 3 годам колонии и оштрафовали на 300 базовых величин, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Музыканта признали виновным по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), клевете (статья 188 УК) и незаконном сборе персональных данных (стать 203-1 УК).

По информации правозащитников, Плющева обвинили в репостах в телеграм-чат «Пружаны — это не ваш город» сообщения из каналов «Каратели Беларуси», «Все нарушения», «Черная книга Беларуси», «Народный контроль судей». Кроме того, он оставлял комментарии про представителей власти. Потерпевшими по делу признаны 43 человека. Их мена не называются.

Плющева задержали 12 апреля. В августе суд того же Фрунзенского района Минска приговорил музыканта по статье о клевете, оскорблении представителя власти и незаконном сборе информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК) к 2 годам колонии. Новый приговор вынесен с учетом первого.

В октябре стало известно, что против музыканта завели новое уголовное дело. Ранее Владислав Плющев играл в группах «Крамбамбуля», ZET, Hasta la Fillsta.