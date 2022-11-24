В Бресте силовики задержали начальника автоколонны, который поставил лайк на видео с переозвучкой фильма «Бункер»

Силовики задержали начальника автоколонны «Брестского общественного транспорта» Сергея Середу, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео Середа говорит, что его задержали «за экстремистские материалы» и распространение нацистской символики. В видео авторы канала используют скриншот из «Одноклассников», на котором показано, что задержанный поставил лайки на видео с переозвучкой отрывка фильма «Бункер».

В переозвучке, которая вышла летом 2020 года, описываются предвыборные пикеты в крупных городах, задержание Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. В видео персонаж Гитлера спрашивает, почему его называют «Саша-три-процента».

23 ноября брестский пропагандист Алексей Голиков опубликовал видео, в котором рассказал о задержании трех сотрудников местного автопарка. По его словам, речь шла о Сергее Середе, Александре Сорока и Игоре Парфенюке. В их соцсетях пропагандист увидел «доказательства протестных взглядов», писала «Вясна».