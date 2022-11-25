В Чечерске подростка заключили под стражу в актовом зале колледжа

В Чечерске силовики заключили под стражу 16-летнего подростка в актовом зале колледжа, пишет «Чечерский вестник».

Это произошло 22 ноября. Статьи, по которым обвиняют жителя Чечерска, не уточняются. В тексте газеты сказано, что обвинение заключается в «грубом нарушении порядка, связанного с неуважением к обществу».

На фотографиях, которые опубликовал «Чечерский вестник», заметно, что подростку заламывают руки перед аудиторией. Как пишет пресс-служба самого колледжа, в зале провели выездное заседание по избранию меры пресечения для подростка, а с учащимися прокурор и начальник РОСК провели профилактическую беседу.

«Стоя перед сверстниками в наручниках, под конвоем, парень выглядел не просто растерянным. Было очевидно: наконец-то к нему пришло осознание, что своими поступками он не только испортил репутацию, но и жизнь на несколько лет вперед», — описывает случившееся «Чечерский вестник».