Суд приговорил отца семерых детей к году и 10 месяцам колонии по «делу Зельцера»

Минский городской суд приговорил отца семерых детей Максима Лацунцевича к году и 10 месяцам колонии по «делу Зельцера», пишет правозащитный центр «Вясна».

Лацунцевича суд признал виновным в разжигание вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Также он должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин.

Лацунцевич был задержан 29 сентября 2021 года в рамках уголовного дела, которое завели после гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. С учетом уже проведенных в заключении дней, ему осталось за решеткой чуть меньше месяца.

До задержания он работал на заводе «Аліварыя», воспитывает 7 детей.