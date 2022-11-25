«Сводки Центра»: против матери погибшего в Украине беларуского добровольца возбудили уголовное дело за интервью

Против матери погибшего в Украине беларуского добровольца Павла «Волата» Натальи Сусловой возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), пишет провластный телегам-канал «Сводки Центра».

По словам авторов канала, уголовное дело возбудили из-за интервью Сусловой телеканалу «Белсат». О каком именно интервью речь, не уточняется.

«Наталья оказывала всяческое содействие указанным экстремистским формированиям, наполняла контентом их интернет-ресурсы и решила дать интервью террористам, позабыв об уголовной ответственности», — пишут они.

Павел «Волат» погиб в Украине в мае 2022 года. Он был командиром одного из отрядов полка Калиновского. После смерти сына Суслова приехала в Украину. Минобороны Украины посмертно наградило «Волата» медалью «Україна понад усё!», которую вручили матери погибшего.