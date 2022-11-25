Минчанина, которого приговорили к 5 годам лишения свободы, осудили в третий раз за «неповиновение администрации» колонии

Суд Шкловского района приговорил осужденного на 5 лет колонии 40-летнего минчанина Ивана Зенько к еще одному году лишения свободы по обвинению в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК), сообщает «Вясна».

Суд состоялся 9 ноября. Как пишут правозащитники, это уже третий суд против Зенько. В апреле 2021 года его приговорили к 5 годам лишения свободы по статьям о насилии над омоновцами (статья 364 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

По версии следствия, на воскресном марше 11 октября 2020 года Зенько воспрепятствовал работе милиции и применил насилие в отношении сотрудников МВД.

Второй суд над Зенько состоялся по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Тогда его признали виновным в участии в митинге 9 августа 2020 года и осудили на еще 2 года колонии, но на окончательный срок это не повлияло, пишет «Вясна».