«Вясна»: музыканты группы Litesound Дмитрий и Владимир Карякины находятся в СИЗО

Музыканты группы Litesound братья Дмитрий и Владимир Карякины находятся в СИЗО-1, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По предварительной информации правозащитников, музыкантам вменяют грубое нарушение порядка (статья 342 УК).

В середине октября о задержании Карякиных написал провластный телеграм-канал. Его авторы обвинили музыкантов в «участии в незаконных маршах с перекрытием дорог», «призывах и агитации в социальных сетях» и «сотрудничестве с экстремистскими организациями».

30 июля 2020 Litesound выступили на согласованном с властями митинге в поддержку Светланы Тихановской. В октябре того же года их концерт в Минске отменили, сославшись на назначенное в зале «правительственное мероприятие» вместо выступления.

Litesound — рок-группа, которую создали братья Дмитрий и Владимир Карякины в Минске в 2005 году. В 2012 году они выступали от Беларуси на «Евровидении».