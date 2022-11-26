Погранслужба Украины сообщила о задержании шестерых мигрантов на границе с Беларусью

Пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых граждан Пакистана и Бангладеш на границе с Беларусью 25 ноября.

По словам пресс-секретаря Житомирского пограничного участка Юрия Шахрайчука, сотрудники погранслужбы обнаружили иностранцев во время отработки следа, который вел с территории Беларуси на территорию Украины, с помощью служебных собак.

Задержанные рассказали, что до границы с Украиной их на автомобиле довезли мужчины в военное форме и указали, в каком направлении идти. Украинская погранслужба предполагает, что «мужчины в военной форме» — это беларуские пограничники.

— Также попросили после пересечения границы сообщить о своем местонахождении. Это подтверждает переписка в телефонах иностранцев, — говорится в сообщении пограничной службы Украины.