СК начал «специальное производство» против представителей Объединенного переходного кабинета. Об этом «СБ. Беларусь сегодня» сообщил зампредседателя ведомства Анатолий Васильев.

Уголовное дело, по его словам, расследуется совместно с КГБ.

— На данный момент мы продолжаем фиксировать противоправную деятельность всех участников «переходного кабинета». Беглых ждет только один конец, если они не одумаются. При этом какие бы они новые названия ни придумывали — суть остается такой же, — сказал Васильев.

В конце октября СК сообщил о начатом «специальном производстве» против двух представителей переходного кабинета — Светланы Тихановской и Павла Латушко. Кроме них в кабинете работают Валерий Ковалевский, Александр Азаров, Валерий Сахащик и Алина Ковшик.



9 августа Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета. По ее словам, кабинет — это «коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели».



Ранее СК начал «специальное производство» против администраторов «Черной книги Беларуси», участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна» и «Фонда спортивной солидарности». Такая процедура коснется администраторов проекта «Нехта» и политика Валеря Цепкало, рассказал начальник Главного следственного управления Евгений Архиреев во время брифинга СК.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.