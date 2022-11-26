СК передал в прокуратуру дело против правозащитников Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича

Дело против правозащитников «Вясны» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича передано прокурору для направления в суд, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» зампредседателя СК Анатолий Васильев.
По его словам, правозащитники причастны к контрабанде не менее 290 тысяч долларов.
Председателя правозащитного центра «Вясна» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, члена совета «Вясны» Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича обвиняют в контрабанде (часть 4 статьи 228 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).
16 февраля 2021 года силовики пришли с обысками к сотрудникам и в офис «Вясны», изъяли финансовую отчетность, а СК возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка. Ведомство утверждало, что проводит предварительное расследование «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».
14 июля того же года у сотрудников «Вясны» прошли новые обыски, на этот раз еще и по статье о неуплате налогов.
Как следует из копии постановления о возбуждении уголовного дела, имеющейся в распоряжении «Медиазоны», следствие считало, что Беляцкий совместно с Лабковичем, Стефановичем «и иными неустановленными лицами» руководили работой «Вясны» после ее ликвидации Верховным судом в 2003 году. По указанию обвиняемых, пишут следователи, «Вясна» с 2013 по 2020 год заплатила неназванным «лицам, выполнившим работы», не менее 879 тысяч рублей.
При этом, утверждало следствие, обвиняемые «в нарушение норм Гражданского и Налогового кодексов» не зарегистрировали «Вясну» в качестве юрлица и налогоплательщика и не подавали документы в налоговую, чем уклонились от налогов. В конце сентября 2022 года сам центр сообщил, что с правозащитников сняли обвинение в в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).