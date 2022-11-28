Жену осужденного на 3 года колонии Артема Анищука арестовали в третий раз; по какой статье, неизвестно

Жену осужденного на 3 года колонии Артема Анищука Ольгу в третий раз арестовали, пишет «Вясна».

На какой срок арестовали Анищук и по какой статье, неизвестно. Как пишут правозащитники, сейчас она находится в ИВС Могилева.

По их сведениям, во время двух предыдущих арестов за «пересылку из "экстремистских" телеграм-каналов» она заболела бронхитом. Кроме того, в могилевском ИВС ее три раза в день заставляют раздеваться и приседать, пишет «Вясна».

Мужа Ольги, Артема Анищука, поместили в ШИЗО, утверждают правозащитники.

4 ноября у девушки дома прошел обыск, после чего ее завезли в Заводское РУВД Минска.

Артема Анищука осудили на 3 года колонии по делам о злостном хулиганстве и (часть 2 статьи 339 УК) и об оскорблении милиционера (статья 369 УК).

По версии следствия, он и четверо минчан повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

По результатам первого приговора он должен был выйти на свободу 29 июня 2021 года, однако за день до освобождения его взяли под стражу по новому делу.

По версии обвинения, 26 сентября 2020 года Анищук оскорбил представителя власти в закрытом чате «Кепка». По информации правозащитников, лингвистическая экспертиза не нашла оскорбления в комментарии. Сам милиционер на суд не явился.

Прокурор запросила для него 2 года химии по статье об оскорблении милиционера, но, сложив приговоры по двум уголовным делам, суд приговорил его к 3 годам колонии.