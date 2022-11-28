«Сводки Центра»: минчанина задержали за пожертвования в фонд BYSOL и создание пробки на дороге во время протестов

Силовики задержали минского айтишника, которого обвиняют в пожертвованиях в фонд BYSOL и создании пробки на дороге во время протестов 2020 года, сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

На «покаянном» видео, который опубликовал канал, задержанный говорит, что работает в Минске айтишником и получает зарплату «порядка 2 тысяч долларов в месяц», а в 2020 году на своей машине создавал пробку на дороге. Авторы канала показывают фото серебристой машины рядом с протестующими.

Кроме того, на камеру минчанин говорит, что сделал «два или три перевода в размере около 10 долларов за каждый» в фонд BYSOL.

«Причиной задержания стала информация о наличии переводов в экстремистские организации, за каждый из которых будет возбуждено отдельное уголовное дело», — пишут авторы провластного телеграм-канала.