Прокуратура передала в суд дело против правозащитников «Вясны»

Генпрокуратура передала в суд уголовное дело против правозащитников «Вясны» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, сообщает пресс-служба ведомства.

Председателя правозащитного центра «Вясна» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, члена совета «Вясны» Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича обвиняют в контрабанде (часть 4 статьи 228 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).

Дело против Дмитрия Соловьева, еще одного правозащитника «Вясны», рассматривают в рамках «специального производства», после чего его смогут судить заочно.

Правозащитников обвиняют в том, что они провезли из Литвы и не задекларировали не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов. Кроме того, пишет прокуратура, они финансировали акции протеста «под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени Правозащитного центра "Вясна", незарегистрированного фонда BY_HELP».

16 февраля 2021 года силовики пришли с обысками к сотрудникам и в офис «Вясны», изъяли финансовую отчетность, а СК возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка. Ведомство утверждало, что проводит предварительное расследование «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

14 июля того же года у сотрудников «Вясны» прошли новые обыски, на этот раз еще и по статье о неуплате налогов.