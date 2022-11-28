В Гомеле силовики задержали рабочего завода; его обвиняют по статье о модификации компьютерной информации

В Гомеле силовики задержали 35-летнего рабочего завода, сообщает пресс-служба МВД. Его обвиняют по статье о модификации компьютерной информации, повлекшее причинение существенного вреда (часть 1 статьи 350 УК).

16 ноября на неназванном гомельском заводе из-за сбоя программного обеспечения 9 станков с ЧПУ остановили работу.

Как сообщает МВД, тем утром наладчик станков и манипуляторов удалил системные файлы и «изъял десять сменных модулей памяти» с программным обеспечнием станков.

Предприятие оценило ущерб от остановки работы в 55 тысяч рублей. Рабочий арестован и помещен в СИЗО.