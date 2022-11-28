«Зеркало»: рестораны «МакДональдс» продолжат работу под беларуским брендом

Сеть ресторанов «МакДональдс», которая в ноябре объявила о продолжении работы под российским брендом «Вкусно и точка», будет работать как беларуская компания, пишет «Зеркало» со ссылкой на сотрудников «КСБ Виктори Рестораны».

По их словам, руководство «КСБ Виктори Рестораны» на вопросы о новом бренде для кафе отвечало «что сами толком ничего не знают и делятся информацией по мере поступления». Сотрудникам объявили, что с 28 ноября компания работает как «самостоятельный беларуский бренд», пишет «Зеркало». Под каким названием будут работать точки ресторанов, не уточняется.

Сотрудникам рассказали о новом меню для ресторанов, утверждает собеседник «Зеркала». По его словам, из него пропадут некоторые позиции «МакДональдса», а часть из них заменят аналогами.

В середине ноября «МакДональдс» объявил, что продолжит работу под российским брендом «Вкусно и точка». После этого Александр Лукашенко высказался о ресторанах и сказал, что «мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "МакДональдс"».