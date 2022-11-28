МВД признало «Паспалітае рушэнне» от Объединенного переходного кабинета «экстремистским формированием»
МВД признало «Паспалітае рушэнне» от Объединенного переходного кабинета «экстремистским формированием»
28 ноября 2022, 20:11
 
 
 
 
 

Министерство внутренних дел признало организацию «Паспалітае рушэнне» от Объединенного переходного кабинета «экстремистским формированием». Информация об этом появилась в обновленном перечне «экстремистских формирований».

«Паспалітае рушэнне» — это объединения беларусов за границей, созданные «для защиты независимости Беларуси и восстановления законности на территории нашей страны».

Вся организация состоит из нескольких хоругвей — вильнюсской, белостоцкой, гданьской, вроцлавской и варшавской. О создании «Паспалітага рушэння» Объединенный переходный кабинет объявил 30 сентября.

     
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